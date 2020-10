IL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE TRA PAURA COVID E TIMORI PER L’ORDINE PUBBLICO

Tra una ordinanza annunciata e poi revocata, domani a Napoli si terrà la prima seduta del Consiglio Regionale della Campania: blindata, in ogni senso.

Per il timore della diffusione del contagio, e quindi con un ingresso in aula limitato solo ai 50 consiglieri; per la paura di proteste di piazza, e quindi con un imponente schieramento di forze dell’ordine all’esterno del palazzo del centro direzionale. Forse, in molti, tra i neo consiglieri regionali, si aspettavano un esordio diverso, sicuramente meno teso rispetto a quello che ci sarà domani: il clima, pero’, nel paese e nella Regionale, è questo; una rabbia sociale che monta, una paura che serpeggia tra la gente ed anche un netto calo di fiducia nei confronti delle istituzioni regionali che, solo fino ad un mese, erano considerate un baluardo della salute e degli interessi di tutti i cittadini campani.