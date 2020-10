EMERGENZA COVID 19: TUTTI I POLITICI ACCUSANO MA NESSUNO CHIEDE SCUSA AI CITTADINI

Le cose vanno bene ? E’ merito della politica. Le cose vanno male ? Tutta colpa dei cittadini. E no, cari governanti di ogni livello, la situazione non è proprio questa: e lo sapete benissimo.

Nel “conclave” della politica che conta, diciamoci la verità, da tempo, stanno volando gli stracci: Ministri che accusano i Governatori delle Regioni e viceversa. Quando, pero’, la politica esce all’esterno tutte le responsabilità vanno scaricate sui cittadini, è la regola. Una volta erano i runner, poi sono arrivati i giovani della movida, adesso gli untori sono baristi e ristoratori. Facile gestire in questo modo una situazione alla quale, questo va riconosciuto, nessuno era preparato ma, oggi, per recuperare un rapporto di fiducia con i cittadini italiani basterebbe pronunciare, prima di ogni altro Decreto o Ordinanza, una semplice parola: “Scusateci”. Non è tanto ma basterebbe per riportare tutto alla normalità, mettendo fine all’escalation di decisioni nella quale si sta combattendo una guerra politica all’interno del Governo piu’ che una vera battaglia contro la diffusione del virus.