ANTONIO IANNONE (FDI): “CONFUSIONE DI DE LUCA E’ PERICOLOSA PER LA CAMPANIA”

“De Luca si rimangia tutto dopo aver annunciato per due giorni la chiusura della Campania. Il suo governo gli ha tirato le orecchie? Hanno arrestato lo sceriffo? De Luca pensava che il governo sborsasse per pagare il suo fallimento? Dopo aver creato il caos va a Roma da incendiario e torna da pompiere.

La confusione del governatore è pericolosa per la Campania, De Luca non ha più il controllo neanche di se stesso”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.