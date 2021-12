IL SEGGIO DI ROMA DOPO IL RIFIUTO DI CONTE, LETTA PENSA ALL’EX CISL ANNAMARIA FURLAN

Dopo il gran rifiuto, o per alcuni la grande fuga, di Giuseppe Conte dalla candidatura nel Collegio Uninominale di Roma, lasciato libero dal Sindaco Gualtieri, il Segretario del Pd Enrico Letta ha già pronto un piano B che porta al nome dell’ex Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan.

Una donna che proprio di Roma non è ma che funziona anche per l’allargamento dell’elettorato. Intanto, continua, soprattutto in casa Movimento 5 Stelle, l’analisi del rifiuto di Giuseppe Conte che, in cuor suo, potrebbe anche sperare in un voto anticipato al 2022 tanto da rendere inutile una campagna elettorale nel Collegio Uninominale di Roma, tra l’altro anche abbastanza complicato dopo le Comunali 2021. Tutto puo’ accadere e questo rende ancora piu’ inquieti i parlamentari pentastellati preoccupati da un ritorno anticipato alle urne per le elezioni politiche.

