SALERNO. AVELLA, SIANO E ZITAROSA VERSO UNA PRESIDENZA DI COMMISSIONE

Rino Avella, primo degli eletti nella lista del Partito Socialista Italiano, Tea Siano, unica eletta nella lista Salerno nel Cuore e Giuseppe Zitarosa, eletto nella lista Moderati e Popolari, andranno, di sicuro, a ricoprire il ruolo di Presidente di una delle 9 commissioni consiliari. Per i Socialisti, infatti, nonostante la cospicua presenza in consiglio comunale (con ben 3 consiglieri), ci sarà una sola Presidenza ed andrà all’ex assessore alla mobilità Rino Avella: e non è escluso, a questo punto, che possa esserci per Avella un ritorno all’antico. Una Presidenza di Commissione anche per Tea Siano: potrebbe trattarsi di quella delle Politiche Sociali, fino allo scorso settembre guidata dall’attuale assessore Paola de Roberto. Una Presidenza di Commissione anche per lo storico consigliere comunale Giuseppe Zitarosa, questa volta eletto in maggioranza, nella lista dei Popolari e Moderati: probabile l’indicazione alla guida della Commissione Commercio.

