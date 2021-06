IL SINDACO DI AVELLINO GIANLUCA FESTA CONTRO DE LUCA: “OSPEDALE SOLOFRA, PRONTO RICORSO AL TAR”

Riesplode la guerra tra il Sindaco di Avellino Gianluca Festa ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: i due, sia ben chiaro, non si sono mai “presi”, nonostante in Consiglio Regionale, nella maggioranza di De Luca, sieda uno degli uomini piu’ fidati del primo cittadino di Avellino, l’ex assessore Petitto. Adesso, pero’, c’è sul tavolo l’ennesima battaglia a difesa del territorio, quella che riguarda la riduzione dei servizi all’interno dell’Ospedale di Solofra. E, nonostante per il nosocomio di Avellino siano in arrivo altri finanziamenti regionali, Festa ha deciso di mettersi dall’altra parte rispetto a De Luca. Il Sindaco del capoluogo irpino ha già annunciato di voler impugnare l’atto aziendale con il quale la Regione Campania stabilirà, nei prossimi giorni, una netta riduzione delle prestazioni per l’Ospedale di Solofra e, poi, inizierà una nuova battaglia politica da combattere tra le Istituzioni ma anche all’interno del Partito Democratico di Avellino.

