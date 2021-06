CARTELLE FISCALI, IL GOVERNO DRAGHI PENSA AD UN RINVIO AL 1 SETTEMBRE PER LE NOTIFICHE

E’ sulla scrivania del Ministro dell’Economia la proposta di fissare al 1 settembre 2021 la data per la ripresa delle attività di notifica delle cartelle esattoriali, sospesa con vari provvedimenti, dal mese di aprile del 2020. Si tratta di una decisione che potrebbe essere accompagnata anche da quella di posticipare l’inizio dei pagamenti delle somme dovute al 1 ottobre, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di attività nel corso del periodo estivo. Al momento la data fissata per la ripresa delle attività di notifiche è quella del 30 giugno: senza un nuovo intervento del Governo, dunque, l’attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe riprendere a partire dal 1 luglio ma, secondo numerose indiscrezioni che giungono da Roma, il Governo Draghi è intenzionato ad allungare la moratoria per consentire una lenta ripresa a numerose attività, a lungo ferme per l’emergenza sanitaria.

