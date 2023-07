IL TERZO POLO ED I DUBBI SU DE LUCA: DA RENZI A CALENDA VERSO LE REGIONALI 2025

Sarà anche prematuro, sarà che ci sono all’orizzonte le Europee dove ciascuno corre per sè, ma tanto Matteo Renzi quanto Carlo Calenda, ospiti a Napoli per le convention di Italia Viva e di Azione, hanno espresso dubbi nei confronti dell’operato del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Certo, lo hanno fatto da posizioni diverse, perchè Italia Viva è in maggioranza a tutti gli effetti con il proprio assessore (Nicola Caputo, ndr), con un Presidente di Commissione pesante (Alaya, ndr) e con ben quattro consiglieri regionali. Dall’altra parte la componente povera del terzo polo, Azione che in Consiglio Regionale ha un solo rappresentante, il consigliere Giuseppe Sommese, che è anche Coordinatore Regionale del partito di Carlo Calenda. Sta di fatto che tanto Italia Viva quanto Azione non sono felicissimi, diciamo cosi’, dei risultati ottenuti dal Presidente della Campania che rivendica anche il terzo mandato per le Regionali del 2025.

