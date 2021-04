IL TIMORE DI DE LUCA: LA REGIONE CAMPANIA DI NUOVO IN ZONA ARANCIONE?

C’è il rischio che la Campania, dopo appena una settimana di zona Gialla, possa essere nuovamente declassata a regione di colore Arancione ? Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, questa mattina, parlando in provincia di Caserta, ha voluto giocare di anticipo, ribadendo che, a parte il numero dei positivi “per lo piu’ asintomatici o pauci sintomatici”, gli altri due fattori, ovvero numero dei decessi ed occupazione dei posti di terapia intensiva, portano la Campania ai primi posti in Italia. Un messaggio che De Luca ha voluto lanciare al Governo ed al Ministro della Salute Speranza alla vigilia della riunione della Cabina di Regia che, come ogni settimana, dovrà valutare il fattore di rischio dei singoli territori ?

