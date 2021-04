Con o senza piattaforma Rousseau, la idea del voto on line resta ancora nella testa del Movimento 5 Stelle. E cosi’ il capo politico pro tempore del M5S Vito Crimi ha trovato anche il tempo di lanciare una proposta per istituire il voto elettronico per chi si trova fuori sede al momento del voto. Una proposta che, almeno per il momento, non pare aver trovato sponda neppure nel Partito Democratico, solito sostenere qualsiasi proposta giunta dal fronte del M5S.

