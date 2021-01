Le riduzioni nella fornitura delle dosi di vaccino anti Covid comunicate da Pfizer e da AstraZeneca “faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80, e di circa 6 o 8 settimane quelli per il resto della popolazione“. Lo ha annunciato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a Domenica In, in onda su Rai 1.

