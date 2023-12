IMMA VIETRI (FDI): “ASSOLUZIONE ALBERICO GAMBINO, MAI AVUTO DUBBI”

“Non sorprende l’ennesima assoluzione “perché il fatto non sussiste”, questa volta da parte della Corte d’Appello di Napoli, nei confronti dell’On. Alberico Gambino. Questa sentenza pone una pietra tombale su tutte le accuse sollevate contro di lui e restituisce dignità ad una persona onesta. In questi dodici anni di processi, a cui è stato sottoposto, non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua onestà e integrità morale così come non è mai venuta meno la fiducia nei confronti della giustizia”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

