IMMA VIETRI (FDI): “BENE SCHILLACI SU SICUREZZA PERSONALE MEDICO”

“Grazie al ministro Schillaci per essersi impegnato a garantire maggiore sicurezza al personale sanitario negli ospedali”. E’quanto dichiara Imma Vietri, deputata salernitana di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Affari Sociali a Montecitorio. “Il ministro ha annunciato due iniziative fondamentali per ripristinare sicurezza e legalità nei nostri ospedali: migliorare le attività di monitoraggio e prevenzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e rendere nuovamente operativo il Comitato nazionale per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive. È notizia di questi giorni la duplice aggressione, a Udine e a Roma, nei confronti del personale sanitario a cui va la mia totale solidarietà. Parliamo di aggressioni, minacce e insulti che avvengono quotidianamente su tutto il territorio. Siamo davanti a una vera e propria emergenza nazionale. Sono infatti oltre 4.000 ogni anno le denunce per violenza, aggressione o minaccia che vengono fatte dagli operatori sanitari. Tutto questo è inaccettabile: è ora di porre fine a questa vergogna. I nostri medici, i nostri infermieri, costituiscono un’eccellenza a livello internazionale e vanno messi nelle condizioni di lavorare e agire in massima tranquillità e sicurezza” conclude Vietri.

