IN ATTESA DI GIUSEPPE CONTE IL M5S SI FERMA ANCHE IN PROVINCIA DI SALERNO

Anche in Provincia di Salerno, come nel resto d’Italia, l’imminente annuncio di Giuseppe Conte per la guida del rinnovato Movimento 5 Stelle, con tanto di nuovo statuto, regolamento e piattaforma, ha fermato gli esponenti pentastellati nella composizioni di liste ed eventuali alleanze per le prossime elezioni comunali 2021. Dopo un primo incontro per la città di Salerno, voluto ed organizzato da Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza, tutto si è fermato perchè c’è da attendere la nuova struttura, forse addirittura un nuovo logo ed anche la linea politica da seguire nelle eventuali alleanze sul territorio. Stop alle trattative a Salerno, come anche a Battipaglia e Eboli dove il deputato Cosimo Adelizzi, anche nel recente passato, non ha escluso che il M5S possa avere un proprio candidato alla carica di sindaco. Nel frattempo c’è da attendere, ancora poco secondo i bene informati perchè il prossimo 3 maggio Giuseppe Conte dovrebbe sciogliere ogni riserva.

