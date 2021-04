FORZA ITALIA. FASANO VERSO LA CONFERMA, DA SCEGLIERE UN VICARIO E 4 VICE

Si va verso una schiarita all’interno di Forza Italia, anche in Provincia di Salerno. Dopo l’ok al nuovo Coordinamento Regionale con il Coordinatore De Siano “affiancato” da Martusciello e da Sibilia, per la Provincia di Salerno si va verso la conferma di Enzo Fasano come Coordinatore Provinciale, con una struttura rinforzata da un Vicario e da ben 4 vice.

Per il ruolo di Vicario si punta al coinvolgimento di un altro parlamentare di Forza Italia: Gigi Casciello o Marzia Ferraioli, per un ruolo che prevede una pari dignità rispetto al coordinatore.

Molti di piu’ i nomi in corsa per i 4 ruoli di vice, nei quali vi sono da rispettare anche le quote rosa: in corsa ci sono Monica Paolino ed Antonietta Coraggio, entrambe impegnate nelle ultime elezioni regionali. Per i nomi maschili, invece, ci sono quelli di Roberto Celano, Costabile Spinelli, Lello Ciccone e Giuseppe Ruberto.