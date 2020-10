IN CONSIGLIO REGIONALE PD E M5S FANNO LE PROVE DI UN’ALLEANZA PER LE COMUNALI 2021

E’ fin troppo chiaro che l’elezione di Valeria Ciarambino a Vice Presidente del Consiglio Regionale rappresenta un tentativo di avviare un dialogo politico in Campania tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Un voto che segna l’inizio di una nuova era nella quale, abituiamoci, sarà difficile vedere le scene degli ultimi 5 anni, con il M5S quasi sulle barricate per arginare lo strapotere di De Luca.

Ci verrà detto: ma oggi siamo in piena emergenza sanitaria, c’è bisogno di collaborazione. Certo, ma ci sono anche le elezioni comunali 2021 che in Campania chiameranno al voto i cittadini di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Ed il Movimento 5 Stelle, questa volta, almeno a Napoli, la partita la vuol giocare e fino in fondo. Adesso ci sono da attribuire le Presidenze di Commissione ed anche li’ ci sarà un ulteriore verifica della tenuta di una alleanza che dovrebbe durare, Governo permettendo, fino alla prossima primavera.