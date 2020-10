CONSIGLIO REGIONALE. TRE SCHEDE BIANCHE SUL VOTO PER IL PRESIDENTE: CACCIA AI MALPANCISTI

Di sicuro non provengono dal centro destra, di certo non arrivano dal Movimento 5 Stelle. Le tre schede bianche, su 49 votanti, emerse al termine dello scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Regionale sono arrivate, quasi sicuramente, dalla variegata maggioranza del Presidente De Luca. E, subito dopo il voto del primo consiglio, è già scattata la caccia ai malpancisti.

Nel mirino, quasi subito, sono finiti i due consiglieri regionali di Centro Democratico, unico partito che, pur avendo ottenuto due pedine in consiglio regionale, non ha ottenuto nessun assessore.

E, poi, anche qualche ex assessore, come l’attuale consigliere regionale Corrado Matera, rimasto da solo, a portare avanti le politiche di Ciriaco De Mita.

Ci sarebbe, nel lungo elenco degli indiziati, anche il consigliere regionale Livio Petitto, eletto nei Davvero Verdi, ma per lui si parla di un imminente transito all’interno del gruppo del Partito Democratico.