NOCERA SUPERIORE. CINQUE CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO LO STOP ALLE TASSE COMUNALI

L’ultimo Dcpm ha di fatto compromesso il futuro di alcune attività. I Consiglieri Comunali di minoranza Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano, Carmine Amato, Francesco Saverio Minardi e Rosario Danisi lanciano un input all’Amministrazione retta dal sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Lo scopo è quello sostenere attività commerciali che dovranno chiudere del tutto o che, secondo i nuovi orari di chiusura imposti dal Governo, non potranno più lavorare e incassare.

«Chiediamo all’Amministrazione Comunale di dare sostegno a queste attività, esonerandole da tutte le tasse comunali che in questo periodo di chiusura devono pagare. Inoltre, vista la grave situazione, riteniamo sia opportuno che il Sindaco si interfacci con tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e opposizione sui provvedimenti che andrà ad adottare per questa nuova e drammatica emergenza».

