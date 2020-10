IN DIRETTA SUL WEB LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Il Consiglio Regionale della Campania, eletto a seguito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre e presieduto dal consigliere anziano Alfonso Piscitelli, si insedierà lunedì 26 ottobre alle ore 11,30 nell’Auditorium della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli isola C3 per gli adempimenti preliminari della XI Legislatura:

presa d’atto della proclamazione degli eletti; elezione del Presidente del Consiglio regionale; elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza; esposizione del programma di Governo da parte del Presidente della Giunta e discussione; comunicazioni ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Interno (costituzione dei Gruppi). Per le problematiche relative alla situazione epidemiologica in atto, gli organi di stampa potranno seguire la seduta consiliare in diretta streaming sul canale youtube o nella sezione “le dirette web”