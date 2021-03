IN GERMANIA DA OGGI SI VOTA. SOLO IN ITALIA SI RINVIANO LE ELEZIONI PER COVID

Oramai l’Italia, insieme ad Honk Kong, è l’unico paese al mondo dove le elezioni si rinviano per il Covid 19. Ed anche nella rigorosa Germania di Angela Merkel da oggi i cittadini di alcune regioni andranno al voto, nella data prestabilita e senza alcun rinvio per motivi di carattere sanitario.

Si apre da oggi , con due elezioni regionali, l’anno elettorale in Germania che porterà all’addio, dopo 16 anni, di Angela Merkel, la cancelliera che ha annunciato come quello in corso sarà il suo ultimo mandato. In entrambi i casi si prevede la vittoria dei Verdi e dei socialdemocratici (Spd), con il blocco conservatore (Cdu-Csu) guidato dalla Cancelliera fortemente limitato a causa di diversi casi di corruzione.