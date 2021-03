DA OGGI TOCCA AD ENRICO LETTA: LE ALLEANZE NEI COMUNI PRIMA QUESTIONE DA DEFINIRE

Da oggi Enrico Letta sarà il nuovo Segretario del Partito Democratico. Ed all’ex Premier toccherà, prima di ogni altra cosa, chiarire la linea del PD sulle alleanze con il Movimento 5 Stelle per la prossima tornata per le Amministrative, in programma tra il 15 settembre ed il 15 Ottobre. Cambio di passo rispetto a Zingaretti ? Tutti attendono di conoscere la posizione che Letta andrà ad assumere nei confronti di Conte & Co. anche se dalle prime dichiarazioni pare che qualcosa potrebbe cambiare.

In attesa, in Regione Campania, restano i comuni piu’ importanti, a cominciare da Napoli, dove proprio per una posizione del Pd Regionale si sono interrotte le trattative avviate per chiudere sulla candidatura a sindaco del Presidente della Camera Roberto Fico.

Poi, nell’ordine, Salerno, Caserta e Benevento dove sembra piu’ complicato, almeno per il momento, che si possa giungere ad un’intesa tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle.