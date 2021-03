CAVA DE’ TIRRENI. ITALO CIRIELLI (FDI): “RENDIAMO LA CITTA’ CARDIOPROTETTA”

“Cava de’ Tirreni deve diventare una città cardio-protetta”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli, il quale plaude all’iniziativa dell’Associazione no profit Cuore Campania, che ha attivato un’App per rintracciare immediatamente i defibrillatori in modo che possa soccorrere tempestivamente una persona che ha bisogno di aiuto. La stessa, attraverso il dottore Giuseppe Colangelo, ha installato un DAE nella frazione di Sant’Anna. “Mi farò promotore nelle istituzioni – annuncia Cirielli – di rendere la nostra città cardio-protetta. E che questa lodevole iniziativa, promossa dal dottor Giuseppe Colangelo (cardiologo), venga patrocinata dal Comune di Cava. Auspico una risposta positiva da parte del sindaco Vincenzo Servalli: su un tema così importante come la salute non ci possono essere divisioni politiche” conclude Cirielli.

