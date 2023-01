IN PUGLIA SI VOLA, BOOM PER TUTTI GLI SCALI REGIONALI: +1.700% PER FOGGIA

La Regione Puglia vola con i suoi tre aeroporti – si, sono tre, gli scali attivi – conquistando un primato assoluto, per l’anno 2022, con l’aeroporto di Foggia, ultimo ad aprire ai voli di linea.

La classifica degli scali di medie dimensioni (tra 5 e 15 milioni di passeggeri) che sono cresciuti di più in termini percentuali rispetto al 2019 vede in testa Linate, con un aumento del 17,5%, Bari con l’11,9%, Palermo con +1,4%, Napoli 10,9 milioni con un +0,5%, mentre Catania ha segnato una flessione dell’1,2% (10 milioni). Gli scali tra 1 e 5 milioni vedono come capolista Brindisi (+13,6% con 3 milioni di passeggeri), Alghero (10,3% con 1,5 milioni), Olbia (+6,3% con 3,16 milioni), Torino (+6,1% con 4,19 milioni di passeggeri), mentre Cagliari ha subito una flessione del 7,4% (4,39 milioni di passeggeri). I piccoli scali, con meno di un milione di passeggeri, sono quelli che hanno vissuto un vero e proprio boom: +1.721% per Foggia; + 513,9% per Bolzano; + 116,7 per Trapani; +81,6% per Grosseto e +73,4% per Cuneo.