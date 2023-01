SALERNO. NOMINATO IL NUOVO DIRETTIVO DEL PSI: ECCO CHI NE FA PARTE

Su proposta del Coordinatore cittadino del Psi di Salerno, Luigi Di Martino, nella riunione di coordinamento cittadino che si è svolta ieri presso la Federazione provinciale del Partito, è stato nominato l’esecutivo cittadino del Psi di Salerno.

Ne fanno parte i consiglieri comunali Filomeno Di Popolo, Tonia Willburger e Rino Avella, l’assessore socialista, Massimiliano Natella, Salvatore Gaeta con delega all’organizzazione, Teodoro Avallone con delega al territorio, Licia Claps con delega al programma e Massimo Ronca con delega alla sicurezza e alla sanità.

“Sono particolarmente contento – ha dichiarato il Coordinatore cittadino Luigi Di Martino – perché attraverso la nascita di questo esecutivo, dimostriamo la vivacità del Partito Socialista, sempre molto attivo in città ma anche la necessità di avviare una campagna dal basso che consenta ai nostri amministratori di ascoltare i problemi della gente. Come più volte indicato dal nostro segretario nazionale, Enzo Maraio, lo scopo è quello di vivere il contatto con la gente per riuscire a essere mediatori tra i problemi reali della città e le decisioni. Un lavoro, questo, già egregiamente soddisfatto dall’attività dei nostri consiglieri comunali ai quali l’esecutivo farà da supporto”.