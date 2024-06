MICHELE STRIANESE: “IL MIO SOSTEGNO A LELLO TOPO, ANTONIO DECARO E LUCIA ANNUNZIATA”

Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio e già Presidente della Provincia di Salerno, da sempre esponente del Partito Democratico, annuncia, in vista delle elezioni europee, il suo sostegno per “quelli che sono i candidati del nostro Sud, espressione dei territori: Lello Topo, Antonio Decaro e Lucia Annunziata”.

“Ho deciso”, sottolinea Strianese, “di sostenere non solo i candidati espressione del nostro meridione d’Italia ma anche quelli, come nel caso di Lello Topo e di Antonio Decaro, che per anni hanno lavorato come amministratori locali, affrontando emergenze e problemi quotidiani che solo noi sindaci conosciamo. “