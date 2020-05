Dal prossimo primo giugno l’uso della mascherina per strada in Veneto non sarà più obbligatorio. La nuova ordinanza regionale, come ha annunciato il governatore Luca Zaia, avrà valore fino al 15 del mese.

Nel provvedimento, come riporta Ansa, si legge che la mascherina continuerà a essere indispensabile “nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (bar, negozi etc), e all’esterno solo nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi”.