REGIONE CAMPANIA. ALFONSO PISCITELLI LASCIA DE LUCA ED ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA

Alfonso Piscitelli, eletto 5 anni fa con la lista Civica Campania in Rete, in alleanza con la coalizione che sosteneva la candidatura di Vincenzo De Luca, ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia: alle prossime elezioni regionali Piscitelli sarà nella lista di FDI in Provincia di Caserta.

Già qualche mese fa, Piscitelli aveva annunciato il suo voto contrario al bilancio transitando nel gruppo Misto. Ieri, invece, la decisione ufficiale della sua adesione al partito di Giorgia Meloni. A darne l’annuncio il coordinatore provinciale di Caserta per Fdi Cerreto: per Piscitelli, dunque, si chiude l’esperienza con la maggioranza di Vincenzo De Luca per passare con lo schieramento di centro destra.