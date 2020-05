Arriva dal Vice Sindaco di San Cipriano Picentino Gennaro Aievoli e dal Sindaco del Comune di San Mango Francesco Di Giacomo una proposta, in vista delle prossime elezioni regionali, molto interessante per la vasta area dei Picentini: quella di creare una zona a tassazione zero per i nuovi insediamenti produttivi.

Share on: WhatsApp