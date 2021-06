INDAGINE SPES, I COMUNI DELLA VALLE DELL’IRNO SCRIVONO ALLA REGIONE. TRANNE PELLEZZANO

Il Comune di Pellezzano, con il sindaco Francesco Morra, non ha voluto sottoscrivere la richiesta dei comuni della Valle dell’Irno per un incontro in Regione Campania, con l’assessorato all’ambiente, per affrontare il delicato tema dell’inquinamento atmosferico nei comuni. Questa mattina è partita la lettera, firmata dai sindaci di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Bracigliano, Siano e Calvanico. Pellezzano, per una serie di motivi, ha voluto mantenere una posizione autonoma, anche perchè, nei mesi scorsi, il sindaco Francesco Morra è stato l’unico a procedere ad alcune azioni giudiziarie nei confronti della Regione, per ottenere il rilascio dei documenti che sono posti alla base della Indagine. Non solo: Pellezzano, insieme ad alcune associazioni del territorio, è stato l’unico comune a chiedere maggiori controlli nei confronti delle Fonderie Pisano, considerate, presumibilmente, la fonte dell’inquinamento atmosferico. Il Sindaco Morra, da solo, è riuscito ad ottenere l’accesso agli atti dell’indagine epidemiologica effettuata sui cittadini dei comuni di Salerno, Pellezzano e Baronissi. Adesso la richiesta di un incontro che potrebbe essere fissato nei prossimi giorni.

