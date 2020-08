IRPINIA SENZA ACQUA. D’ERCOLE (FDI): “PARADOSSALE, IL PRESIDENTE ALTO CALORE VUOLE ANCHE CANDIDARSI”

È paradossale e scandaloso che l’attuale vertice dell’Alto Calore pretenda di candidarsi alle prossime regionali senza essersi già dimesso.

Visto che non avvertono il senso dell’opportunità, è ora di dire con forza che, se questo è l’obiettivo, l’attuale presidente doveva già aver lasciato l’incarico.Lo denuncia Giovanni D’Ercole, esponente di Fratelli d’Italia.

Ed è inaccettabile che un ente che sta lasciando a secco la nostra provincia sia, di fatto, non al servizio dei cittadini, ma al servizio di un partito, promozioni comprese.

Il rispetto per le istituzioni del PD di De Luca è pari a zero.

