ITALIA VIVA E AZIONE: IN PROVINCIA DI SALERNO ETTORE ROSATO CAPOLISTA ALLA CAMERA

Ettore Rosato, Segretario Nazionale di Italia Viva, sarà il capolista per Italia Viva ed Azione nella lista proporzionale per la Camera dei Deputati. La decisione, che già era nell’aria, dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore e fa parte dell’accordo nazionale sottoscritto da Matteo Renzi e Carlo Calenda. In Campania, infatti, le liste proporzionali della Provincia di Napoli vedranno la presenza di rappresentanti di Azione – da Mara Carfagna a Paolo Russo – mentre per Salerno ed Avellino ci sarà il segretario nazionale di Italia Viva Ettore Rosato.

