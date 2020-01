ITALIA VIVA STRINGE I TEMPI: “UNA LISTA FORTE IN CAMPANIA PER LE REGIONALI 2020”

A Sassano, terra di origine di Tommaso Pellegrino, Italia Viva, alla presenza del Coordinatore Nazionale Ettore Rosato, ha posto le basi per iniziare la campagna elettorale per le Regionali 2020. “Una lista forte per le Regionali 2020” è quanto ha chiesto lo stesso Rosato ai vertici regionali e provinciali del partito, incontrandoli prima dell’evento pubblico di Sassano. Un faccia a faccia con lo stesso Pellegrino, con Nicola Caputo, con Angelica Saggese, con Gennaro Migliore, con Ciro Bonajuto perchè oramai i tempi sono maturi per scendere in campo ed iniziare una campagna elettorale sul territorio. In sala, a Sassano, è arrivato anche qualche volto nuovo: dall’ex senatore dell’Udeur Roberto Napoli al sindaco di Nocera Superiore Giovanni Cuofano per finire con l’ex fedelissimo di De Luca Alfonso Buonaiuto. Adesso inizia, per Italia Viva, un’altra partita, quella che si gioca veramente in campo e non guardando dagli spalti.

