LA LETTERA DELL’IMPRENDITORE A MATTEO RENZI: CARMINE RAGO SCRIVE AL LEADER DI ITALIA VIVA

Giovane imprenditore della Valle dell’Irno, da sempre impegnato anche in politica, Carmine Rago, all’inizio di una delicata stagione politica nazionale, ha voluto affidare ad una lettera inviata a Matteo Renzi, la speranza di vedere discussi ed approvati alcuni provvedimenti a sostegno dell’economia, soprattutto quella del Sud Italia.

Caro Matteo,

sono un tuo sostenitore, iscritto ad Italia Viva, da tempo convinto che la tua sia l’unica proposta politica in grado di fornire una risposta vera ai problemi degli Italiani. Da anni come imprenditore del Sud Italia ascolto, inerme, le chiacchiere prodotte da chi si ritrova al Governo del Paese ma voglio affidare a Te, a tuti gli amici di Italia Viva, alcune semplici proposte in grado di restituire stimoli alla nostra economia. Sento discutere, di revoca delle concessioni autostradali: ma perché nessuno propone per le aziende un sistema di abbonamento annuale a costo fisso che abbatta i prezzi del trasporto delle merci su gomma ? Ho letto, in Finanziaria, del taglio al Cuneo fiscale per i dipendenti: nessuno però pensa alle Partite Iva, soprattutto quelle aperte dagli under 40, per i quali i costi da versare all’Inps, spesso sono un ostacolo alla crescita. Spero tu possa portare avanti queste due battaglie che, ne sono certo, coinvolgono tante giovane e belle realtà imprenditoriali del nostro amato Paese.

Firmato Carmine Rago