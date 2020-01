LUCA CASCONE: “25 MILIONI PER POLO ONCOLOGICO DI PAGANI, IMPEGNO MANTENUTO”

E’ piu’ che soddisfatto di aver ottenuto un risultato importante per tutta la sanità della Provincia di Salerno ed, in modo particolare, per tutti i cittadini dell’Agro. Il consigliere regionale Luca Cascone (De Luca Presidente) annuncia il completamento dell’iter per il finanziamento, iniziato 4 anni fa, anche grazie all’impegno del padre dello stesso Cascone, con la raccolta di ben 6.000 firme di cittadini.

“La concretizzazione di questo progetto ha sempre avuto per me un valore particolare: mio padre, lui stesso, 4 anni fa aveva raccolto l’istanza di questo gruppo composto da tanti amici -che ringrazio ora ed allora- e tantissimi cittadini (6.000 furono le firme raccolte) che chiedevano di completare con strutture ed attrezzature adatte il Polo Oncologico di Pagani.

Pensando a questo suo ultimo desiderio ed impegno, che aveva preso con la sua comunità e con il suo ospedale che ha tanto amato, ancor più forte con i mesi che passavano ed il decorrere delle sue vicissitudini; ed io sentivo questa mancata concretizzazione come un macigno sullo stomaco.”

Ha mai avuto il timore che il progetto non andasse a buon fine?

“Sapevo che ci saremmo riusciti perché già quando ne parlai con il Governatore, subito ne raccolsi la disponibilità; poi manifestata pubblicamente già nell’iniziativa che appositamente si tenne nel 2016 in Ospedale. Superati gli intoppi burocratici di gara ed affidamenti, con la Regione Campania fuori dal Commissariamento e le ingenti risorse liberate per interventi infrastrutturali e tecnologici, quello che allora sembrava un sogno ora è realtà.”

Ora si entra nella fase operativa e concreta ?

“Sono finalmente iniziati i lavori propedeutici all’implementazione della Radioterapia presso il presidio ospedaliero di Pagani per la realizzazione di due bunker destinati all’installazione di acceleratori nucleari e una TAC centraggio implementata da un sistema di Tomoterapia; con la delibera del 3 gennaio il direttore generale dell’asl di Salerno ha dato il via ai lavori per la realizzazione delle importanti opere civili per realizzare gli spazi necessari ed a norma per accogliere queste strumentazioni, per un valore di circa 600.000 euro.”

Lei è particolarmente legato al territorio dell’Agro ed al Comune di Pagani.

“Con questi lavori è finalmente iniziato un percorso importante per il definitivo rilancio di una struttura a cui sono visceralmente legato. Anche questo è un fondamentale passo in avanti per dare ai cittadini della Campania, e soprattutto dall’Agro, un servizio sanitario necessario ed efficiente, senza obbligare malati e famiglie a lunghi spostamenti -che già emotivamente e psicologicamente sono vissuti come viaggi della speranza-.”