JEEP AVENGER, LA PRESENTAZIONE IL 27 GENNAIO NEI SALONI DI UNICAR SALERNO

Ancora una volta Unicar Salerno si conferma azienda di riferimento per tutte le novità nel mondo dei motori e delle autovetture: è in programma, infatti, per il prossimo 27 Gennaio proprio all’interno dei saloni della Concessionaria Plurimarche guidata da Attilio Tortora, l’evento per la presentazione di Jeep Avenger, uno dei modelli piu’ attesi degli ultimi anni.

La Avenger, infatti, si è aggiudicata il premio di Vettura dell’Anno 2023 lasciandosi alle spalle, tra le altre, la Volkswagen ID. Buzz e la Nissan Ariya: l’annuncio è stato dato proprio in occasione del Salone belga. Attualmente, con la trazione solo anteriore, la baby-Jeep è proposta nella maggior parte dei mercati esclusivamente in versione elettrica mossa da un motore da 156 CV e 261 Nm alimentato da un pacco batterie da 54 kWh (51 netti), per un’autonomia dichiarata di circa 400 km. Fanno eccezione l’Italia e la Spagna, unici mercati in cui, al momento, l’Avenger è proposta anche endotermica , equipaggiata con un 1.2 turbobenzina da 101 cavalli e cambio manuale a sei marce.