DOMANI RIUNIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO PER ELEZIONE DECIMO LAICO DEL CSM

Giovedì 19 gennaio, alle ore 14.30, il Parlamento si riunisce in seduta comune per la votazione per l’elezione del decimo componente laico del Csm. Per essere eletti è necessario il quorum dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea, pari a 364 preferenze.

Nella giornata di martedì 17 gennaio, il Parlamento in seduta comune al primo scrutinio ha eletto nove membri laici sui dieci previsti. Sono risultati eletti Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli, Claudia Eccher, Fabio Pinelli, Enrico Aimi, Roberto Romboli, Michele Papa, Ernesto Carbone.