CALDORO E GRIMALDI PRONTI A COSTITUIRE NUOVO GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE

Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi, consiglieri regionali eletti con Forza Italia nel 2020, salvo, poi, negli ultimi mesi, prendere le distanze dal partito degli azzurri e, in modo particolare, dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, sono pronti a dare vita ad un nuovo gruppo all’interno del Consiglio Regionale. Con ogni probabilità, per farlo, non sarà necessario utilizzare un simbolo di un partito già esistente (che consente la formazione di un gruppo anche di due sole unità), ma con la partecipazione di un consigliere eletto nel centro sinistra, si procederà in maniera autonoma a creare un nuovo soggetto politico in seno al Consiglio Regionale della Campania. Pare, infatti, che il consigliere Livio Petitto (eletto nella coalizione di De Luca con i Davvero Verdi in Provincia di Avellino) sia pronto ad accogliere l’invito di Caldoro e di Grimaldi.

