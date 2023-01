SEGRETERIA REGIONALE PD. CAMBIA ANCHE IL CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE ?

Dalla celebrazione del congresso regionale del Partito Democratico in Campania potrebbe cambiare, anche, l’assetto del partito all’interno del Consiglio Regionale. E questo per un semplice motivo: la regola prevede la incompatibilità tra il ruolo di Segretario e quello di Capogruppo all’interno delle assise elettive. Ed allora se, come pare, dovesse arrivare la candidatura – con la probabile elezione – dell’attuale capogruppo Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo, sarebbe necessario individuare anche il nuovo responsabile del Partito Democratico a Napoli. Il nome ? C’è già pronta la soluzione che parte da Napoli, passa per Salerno e finisce ad Avellino: si tratta del consigliere regionale Maurizio Petracca che, in questo modo, riceverebbe anche un riconoscimento politico per la eccellente campagna elettorale di Settembre 2022, in occasione delle elezioni politiche.

