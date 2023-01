VERSO IL CONGRESSO DEL PD. STEFANO BONACCINI A SALERNO IL 20 GENNAIO

Arriva anche il momento dell’incontro tra Stefano Bonaccini e gli elettori del Partito Democratico della Provincia di Salerno: il Presidente della Regione Emilia Romagna, infatti, venerdi’ 20 Gennaio, sarà a Salerno, all’interno del Centro Sociale di Via Cantarella, a partire dalle 18:00. Ad accogliere Bonaccini il Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati Piero De Luca che sta accompagnando, in questa campagna elettorale, il Governatore dell’Emilia Romagna con il delicato compito di coordinatore della mozione nelle Regioni del Sud Italia. Bonaccini, prima di arrivare a Salerno, nelle scorse settimane ha già tenuto le sue riunioni elettorali ad Avellino, Napoli e Caserta. Manca, per il momento, all’appello, in Campania, la Provincia di Avellino. Bonaccini, tra l’altro, arriva a Salerno ad una settimana esatta dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario Regionale del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp