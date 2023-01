FRATELLI D’ITALIA. DOMANI A CASTEL SAN GIORGIO LA RIUNIONE DI TUTTO L’AGRO

E’ in programma per domani, giovedi’ 19 Gennaio, a Castel San Giorgio, all’interno di una struttura alberghiera nei pressi dell’uscita autostradale, la riunione, convocata direttamente dal Vice Ministro Edmondo Cirielli, per incontrare tutti i consiglieri comunali ed i dirigenti di Fratelli d’Italia dell’area Agro. Un incontro che, nelle scorse settimane, si è tenuto già nella parte meridionale della Provincia ma che, adesso, arriva per la zona dell’Agro, proprio nel momento della crisi politica del Comune di Scafati che ha portato allo scioglimento anticipato dell’amministrazione guidata da Cristoforo Salvati, esponente di Fratelli d’Italia. Sarà importante verificare, nella giornata di domani, quale posizione i vertici provinciali di FDI assumeranno nei confronti della situazione di Scafati, comune che, insieme a Campagna e Pontecagnano Faiano, andrà al voto nella prossima primavera. Fdi sosterrà ancora la candidatura di Salvati ? O, invece, come pare virerà su di un nome diverso dall’ex primo cittadino ?

