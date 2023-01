MONTORO. GIAQUINTO FERMO AL PALO, IN SETTIMANA RIUNIONE DECISIVA PER LA CRISI

Quasi 20 giorni senza muovere foglia, quasi 20 giorni di totale immobilismo dopo le dimissioni del Vice Sindaco Francesco Tolino: per il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, che nel frattempo ha incassato la nomina a Vice Presidente della Provincia di Avellino, è arrivato il momento di intervenire sulla crisi politica che, di fatto, ha paralizzato dall’inizio dell’anno l’attività dell’amministrazione comunale. Ed è per questa ragione che, nel corso della settimana, è in programma una riunione definita già decisiva, per comprendere i futuri assetti della maggioranza al Comune di Montoro che, in ogni caso, dovrà fare a meno di uno dei principali protagonisti della campagna elettorale vincente del 2019. Intanto il capogruppo di maggioranza Antonello Cerrato continua a chiedere al primo cittadino di Montoro l’azzeramento della Giunta Comunale, per ripartire in vista dell’ultimo anno di lavoro prima dell’appuntamento con le elezioni comunali del 2024.

