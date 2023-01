NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “MALTEMPO NELL’AGRO, DE LUCA TI ASPETTIAMO”

Corsi d’acqua esondati, case invase da acqua e fango, strade completamente allagate: tutto questo non è più tollerabile. La Regione deve fare al più presto qualcosa per dare una risposta ai disagi e alle sofferenze che migliaia di persone sono costrette a subire regolarmente.

Il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca venga sul posto e veda con i suoi occhi questo scempio. Lo sfido pubblicamente a rendersi conto di persona di quello che sto denunciando e a trovare soluzioni immediate per risolvere il problema. Le piogge abbondanti non possono più essere un alibi per quello che accade, che è conseguenza anche di incapacità e inadempienza di quanti devono fare e non fanno.