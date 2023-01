ASSEMBLEA M5S. VERSO LO SCONTRO TRA DONNE, MICILLO DINANZI AD UNA SCELTA DIFFICILE

Tre donne per un ruolo, quello di Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle in Provincia di Salerno: tutto è nelle mani del Coordinatore Regionale Salvatore Micillo che, sabato prossimo, a Battipaglia, presiederà l’assemblea provinciale del partito. Nessun potere elettivo, ma solo indicazioni di massima, perchè il nome del Coordinatore, alla fine del percorso che assomiglia ad una campagna di ascolto, sarà fatto direttamente dal Coordinatore Regionale che, ovviamente, non potrà non tenere conto delle indicazioni che emergeranno nel corso dell’assemblea. Nel frattempo, sul tavolo, ci sono le autocandidature, non ufficiali ma sostanziali, della senatrice Anna Bilotti, dell’ex senatrice Feliciana Guadiano e dell’ex deputata Virginia Villani. Tutte e tre rappresentano aree geografiche diverse (dalla Piana del Sele al Cilento passando per l’Agro) e questa mancanza di centralità della città di Salerno potrebbe rappresentare un limite. Micillo, come già fatto per le altre assemblee, ha lasciato intendere che in caso di accordo unanime non sovvertirà l’indicazione dell’assemblea: qualora dovessero, invece, esserci posizione diverse tutto ritornerà in gioco.

