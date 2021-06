LA CAMPAGNA ACQUISTI DI FRATELLI D’ITALIA: SINDACI, CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI LOCALI

Dopo il sindaco di Verona Sboarina che, dalla Lega ha deciso di passare a Fratelli d’Italia, si potrebbe allungare l’elenco di sindaci, consiglieri ed amministratori locali che sono sul punto di aderire al partito di Giorgia Meloni.E se l’ultimo colpo ad effetto è arrivato proprio dal Veneto, una delle terre della Lega di Matteo Salvini, è immaginabile che nelle prossime settimane altri illustri passaggi riguarderanno soprattutto le zone del Sud Italia, compresa la Campania. L’interesse nei confronti di Fratelli d’Italia aumenta, c’entrano i sondaggi ma fino ad un certo punto perchè la prospettiva di Governo che circonda Giorgia Meloni induce molti ad avvicinarsi al partito che, oggi, in tutti i sondaggi, viene quotato sopra il 20% dei consensi ed in costante crescita. La Campania e Fratelli d’Italia: proprio negli ultimi giorni si sono intensificati gli incontri, su tutto il territorio regionale del Coordinatore Campano di FDI Antonio Iannone, che sta toccando tutte le Province della Regione per incontrare sindaci ed amministratori pronti ad abbracciare il progetto politico di Giorgia Meloni.

