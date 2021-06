Pietro Ciotti, già Segretario Generale della Cisl di Salerno, oggi esponente di Centro Democratico, punta sulla giovane età di Antonio Visconti e sulle sue competenze professionali, per il rilancio di Battipaglia e, soprattutto, per riportare al centro dell’azione politica le opportunità di lavoro per i giovani.

