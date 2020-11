LA CAMPANIA IN DIRETTA FB: DAGLI ANNUNCI DI DE LUCA ALLE SCELTE DEL GOVERNO

5 milioni e passa di cittadini attaccati ai social in attesa delle grandi decisioni: da quelle del Governatore De Luca per finire alle scelte del Governo Conte. O viceversa. Perchè ancora non si è capito chi chiude cosa, per avendo tutti gli attori in campo la facoltà di farlo: addirittura il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ed allora prepariamoci, insieme a tutti i cittadini campani, ad un pomeriggio di attesa, quasi come una Vigilia di Natale, per vedere nascere il Bambinello dal cui colore, sia ben chiaro, dipende il futuro delle nostre prossime settimane.

Buona visione a tutti.