SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO NOMINA UN NUOVO VICE SINDACO, ECCO DI CHI SI TRATTA

Piccola rivoluzione all’interno dell’amministrazione comunale di San Cipriano Picentino dove il Sindaco Sonia Alfano ha proceduto a nominare un nuovo vice sindaco.

“Questa mattina ho nominato come mio vicesindaco l’assessore Peppe Zoccola, a cui auguro un ottimo lavoro a nome mio e dell’intera maggioranza.

Caro Giuseppe sono sicura che ricoprirai questa nuova carica, come hai sempre fatto, con impegno e dedizione, e continueremo a lavorare insieme all’assessore Gennaro Aievoli per il bene della comunità sancirprianese. A Gennaro vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto sino adesso da vicesindaco.”