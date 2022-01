LA CAMPANIA IN ZONA GIALLA MA E’ COME SE FOSSE ZONA BIANCA: NESSUNA DIFFERENZA

Sono i numeri a cambiare, ma non la vita di cittadini e di imprenditori: da lunedi’ 17 gennaio, in base all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, la Regione Campania passa in giallo, senza, pero’, che ci sia alcun tipo di cambiamento sostanziale per gli spostamenti, l’accesso all’interno di esercizi commerciali, apertura delle scuole e quant’altro.

L’ordinanza prevede che la Campania – che “presenta un’incidenza dei contagi pari a 2280,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,8% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 10,6% – resterà gialla per 15 giorni.