LA SPERANZA DI FICO: “UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO IL 3 FEBBRAIO”

Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, ospite in Tv nel pomeriggio di oggi, prova a fare i pronostici sulla durata delle operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica e lancia la palla lontano, molto lontano: “spero che venga eletto un Presidente della Repubblica entro il 3 Febbraio”. Conti alla mano, stando alle previsioni di Fico, i Grandi Elettori dovranno votare non meno di 10 volte, considerato che, in base al nuovo regolamento, non si potrà effettuare piu’ di una chiama al giorno. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha anche precisato alcuni aspetti organizzativi che, di fatto, potrebbero incidere anche sui numeri a disposizione delle rispettive forze politiche: “i positivi non potranno votare”, e quindi viene escluso il ricorso ad un seggio esterno e volante, mentre “i parlamentari non vaccinati” dovranno effettuare il tampone prima di entrare in aula.

