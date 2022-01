PAGANI. LE PRECISAZIONI DELLA LEGA SULLE DICHIARAZIONI DEI NON ISCRITTI AL PARTITO

“Pur garantendo il diritto di critica sancito anche dalla Costituzione non si capisce a che titolo il sig. Enzo Giorgio rilascia dichiarazioni alla stampa a nome e per conto della Lega Salvini Premier. È dovere precisare ai colleghi giornalisti che il sig. Enzo Giorgio, attualmente, non risulta essere neanche tesserato con la Lega, a differenza di annualità passate dove era titolare di una tessera “socio sostenitore”.

Le dichiarazioni rilasciate ad ogni organo di stampa sono pertanto da ritenersi solo ed esclusivamente a titolo personale. Se il soggetto in questione ha ambizioni politiche è libero di esprimere pensieri e opinioni ma assolutamente non per conto del partito che sul territorio di Pagani (SA) è coordinato dal sig. Di Sieno Raffaele, nominato Commissario dal segretario provinciale che, a norma di Statuto, non è tenuto a effettuare nessuna consultazione, richiesta e/o verifica di gradimento da parte di soggetti terzi. In ogni caso, al nuovo Commissario Lega a Pagani (SA), il Coordinamento provinciale di Salerno rinnova pieno sostegno e fiducia per il lavoro che svolge e svolgerà sul territorio. Dopo ogni tornata elettorale è frequente ripartire con nuove ambizioni, soprattutto dopo risultati non in linea con le aspettative. Chi in passato si è speso per la Lega non verrà lasciato indietro ma è buona consuetudine agire nell’interesse esclusivo del partito, garantendo supporto e sinergia con i propri vertici sia locali che provinciali. Le porte sono e saranno sempre aperte a tutti coloro che hanno a cuore la propria onestà intellettuale e politica, a Pagani (SA) come altrove. Tanto era dovuto ai Direttori di Testate giornalistiche ai quali porgiamo i nostri ringraziamenti per le puntuali analisi e il lavoro che quotidianamente svolgono in un contesto ampio, dinamico ed altamente professionale”. Così una nota dell’Ufficio stampa provinciale della Lega Salerno.